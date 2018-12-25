طوكيو 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واستراجعت الأسهم اليابانية بشكل حاد اليوم في جلسة التداولات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.وانخفض مؤشر (نيكي) القياسي بمقدار 74ر1018 نقطة، ما نسبته 05ر5 في المئة، ليصل عند مستوى 45ر19147 نقطة، بينما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 99ر4 في المئة، ما يعادل 27ر74 نقطة، ليصل عند مستوى 92ر1413 نقطة.// انتهى //06:31ت م0007