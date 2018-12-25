كابول 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت حكومية بالعاصمة الأفغانية كابول إلى 43 قتيلاً.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح اليوم بأن 10 أشخاص آخرين جرحوا في الهجوم الذي استهدف أمس مجمعًا يضم مكاتب وزارة الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والشهداء والمقعدين.وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 27 شخصًا في الهجوم وإصابة 16 آخرين..// انتهى //07:55ت م0008