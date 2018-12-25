طرابلس 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم دعوة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بمناسبة الذكرى 67 لاستقلال البلاد ، إلى التمسك بالوحدة الوطنية ولم الشمل لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.وأشارت الصحف إلى بيان مجلس النواب الذى قال فيه إن الاستقلال تحقق بعد مسيرة طويلة من الكفاح والنضال على الأصعدة كافة، مهنئ الليبيين بهذه المناسبة.ونقلت الصحف شروط رئيس المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله لإعادة فتح حقل الشرارة النفطي مرة أخرى، والتي تتضمن إنشاء مناطق خضراء آمنة داخل الموقع لمنع دخول أي شخص دون تصريح.وعرجت الصحف على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي ، وإعرابه عن الأمل بإجراء انتخابات حرة خلال عام 2019 تسمح للشعب الليبي باختيار وتحديد مستقبل الديمقراطية في بلاده، مضيفا أن إجراء الانتخابات في 2019 قرار يعود للشعب الليبي.// انتهى //08:29ت م0009