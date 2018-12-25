نجران 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسعقدت لجنة السيارات وخدماتها بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران أمس، اجتماعها الاعتيادي، بحضور رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء، وذلك بمقر الغرفة.وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المتضمن عدد من المطالبات والعوائق التي تواجه العاملين بقطاع السيارات وخدماتها، وشدد المجتمعون على أن عمل اللجنة هو خدمة لترقية أعمال القطاع بما يخدم توجهات حكومتنا الرشيدة التي تهدف إلى تحقيق توطين الوظائف في قطاع السيارات وخدماتها.// انتهى //10:58ت م0020