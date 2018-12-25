الخرطوم 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير خلال لقائه أمس بهيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة.وأشارت الصحف إلى تقديم وزارة الخارجية السودانية أمس، تنويراً للمجموعات الدبلوماسية بالخرطوم العربية، والأفريقية، والآسيوية والأمريكية، والأوروبية، كل على حدة، حول الأحداث التي شهدتها بعض الولايات والعاصمة الأسبوع الماضي.ونقلت صحف الصباح عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس قوله إن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.ونشرت إعلان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن، تركي المالكي، أن الحوثيين يواصلون اختراق اتفاق السويد، وبلغ عدد الانتهاكات حتى أمس الأول 138.وأخبرت صحف السودان تمكن قوات الأمن الأفغانية أمس من تحرير 200 رهينة وقتلت مهاجمين اثنين قاما بشن هجوم بسيارة مفخخة في العاصمة كابول.// انتهى //11:03ت م0021