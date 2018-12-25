الشقيق 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسنفذت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب ، مشروع جداريات جمالية ​في عدد من المواقع بالكورنيش الجنوبي للمدينة بمشاركة ستة من فناني وفنانات الشقيق التشكيليين.وأبدعت أنامل الفنانين والفنانات التشكيلين ضمن مبادرة "الوطن بريشة فنان من خلال تصميم وتنفيذ لوحات فنية ومجسمات جمالية لتسهم في تقديم صور حضرية مشرفة تعبر عن تراث وطبيعة المدينة الحالمة ، وتسهم في رفع مستوى الذائقة البصرية لدى المصطافين وزوار وأهالي المركز.// انتهى //11:06ت م0022