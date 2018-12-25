إسلام آباد 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الاتصالات التي تجريها الحكومة الباكستانية مع عدد من الدول لمناقشة عملية السلام الأفغانية.واهتمت باتفاق باكستان ومصر على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والدفاع والتعليم والثقافة.ونشرت قرار محكمة مكافحة الفساد الباكستانية بالسجن لمدة سبع سنوات بحق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف في تهم تتعلق بالفساد.وأشارت إلى مطالبة باكستان من أفغانستان بعدم التقليل من خطر تنظيم داعش الإرهابي الذي يهدد أمن دول المنطقة.وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك رغم التحديات الأمنية التي تشكلها التنظيمات الإرهابية لاستهداف أمن المشروع.كما اهتمت بتصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الذي أكد عزمه على مواصلة الحرب ضد الإرهاب وعدم السماح للإرهابيين زعزعة أمن واستقرار باكستان.وسلطت الضوء على أزمة نقص موارد المياه في باكستان، والجهود التي يقودها رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية لمعالجة هذه الأزمة من خلال إطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية المياه وجمع التبرعات لبناء سدود مائية.في الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان تحذير الحكومة البريطانية من تخطيط تنظيم القاعدة لاستهداف طائرات الركاب في المطارات الأوروبية.وعرجت إلى التنسيق الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا للقضاء على معاقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.// انتهى //11:17ت م0023