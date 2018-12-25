نجران 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأقامت فروسية نجران أمس, سباقها العاشر للموسم الحالي 1440هـ ،على دعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-،وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة 1400 متر، خصص الشوط الأول للمبتدئة والثالثة إنتاج ، وحصل على المركز الأول الجواد (بعيد المرامي) للمالك صالح عبيان آل منصور ، فيما خصص الشوط الثاني مفتوح الدرجات إنتاج ، وحصل على المركز الأول الجواد (ربيع الجنوب) لإسطبل الحضن، والشوط الثالث لأفراس الإنتاج مفتوح الدرجات، وحصلت على المركز الأول الفرس (الفايزية) للمالك محمد علي آل كلفوت، فيما خصص الشوط الرابع (الكأس) لجياد الإنتاج مواليد 2016م مفتوح الدرجات، وحقق على المركز الأول الجواد (حمراء نثيل) للمالك صالح عبيان آل منصور.// انتهى //11:19ت م0026