صامطة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسكثفت بلدية محافظة صامطة، جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة " معالجة مظاهر التشوّه البصري " التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً لمعالجة مظاهر التشوّه البصري عبر برنامج " مدينتي 2018 " الذي يتبناه القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يعنى بالإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة.وأفاد رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري ، أنه تم رصد عدد من المواقع التي تستوجب المعالجة، وتم إزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام ، و إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، وإزالة أحواش الماشية والصناديق والعشش المنتشرة عشوائياً داخل القرى.وبين أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية تتابع العمل الحثيث للمحافظة علي المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول ، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع ، لافتاً إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة.// انتهى //11:19ت م0027