‎الباحة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسرأس محافظ المندق محمد بن معيض الفايز اليوم, الاجتماع التحضيري لمهرجان الورود والعطور الأول بمنطقة الباحة, وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمحافظة .وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها البدء في التحضير والاستعداد للمهرجان برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أواخر شهر رجب القادم.كما جرى بحث الأدوار المناطة باللجان العاملة بالمهرجان عضوية رئيس البلدية ومدير الزراعة ومدير المياة ومدير مكتب التعليم , كما تم استعراض ابرز الأفكار التي ستنفذ طيلة أيام المهرجان، إضافة الى بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور وإتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها .//انتهى//11:22ت م0028