جيزان 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسيقدم البريد السعودي خدماته لزوار مهرجان جازان الرابع للعسل ، من خلال شحن مشترياتهم من المهرجان إلى عناوينهم في المملكة ، وكذلك الاستفادة من العروض المقدمة بهدف دعم المهرجان .وأوضح مدير البريد السعودي بمحافظة العيدابي موسى بن يحيى الغزواني ، أن جناح البريد بخيمة العسل يتيح لمرتادي المهرجان الشحن السريع والآمن وبأسعار رمزية من خلال باقة "رحاب" المخفضة حيث يمكن للمستفيد الشحن لغاية ٣٠ كيلو جراماً بمبلغ ٣٠ ريال فقط ، أو عن طريق التطبيق الالكتروني " أرسل" الذي يشحن لغاية ١٠ كيلو جرامات بـ ٣٠ ريالاً .وبين أن العرض يشمل الأسر المنتجة طيلة أيام المهرجان ، مشيراً إلى أن جناح البريد قام خلال اليومين الماضيين بشحن ما يقارب 100 كيلو من العسل لمناطق مختلفه من المملكة ويتوقع ارتفاع عمليات الشحن خلال الأيام المقبلة من المهرجان.// انتهى //11:26ت م0031