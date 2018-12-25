تبوك 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي أمس، أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي.وفي مستهل اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.وسأل سموه الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //13:02ت م0061