عام / عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظة تعز
الثلاثاء 1440/4/18 هـ الموافق 2018/12/25 م واس
الوديعة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم مساعدات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محملة بأدوية طبية تزن 9 أطنان و930 كيلوغرامًا تستهدف محافظة تعز.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز.
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13:02ت م
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