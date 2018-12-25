عام / عبور مساعدات غذائية وطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظة لحج
الثلاثاء 1440/4/18 هـ الموافق 2018/12/25 م واس
الوديعة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, مساعدات غذائية وطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على كميات من التمور تزن طنان و 704 كيلوغرامات، و موادًا طبية تزن 9 أطنان و930 كيلوغرامًا، تستهدف محافظة لحج.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .
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13:06ت م
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