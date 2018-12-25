الوديعة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, مساعدات غذائية وطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على كميات من التمور تزن طنان و 704 كيلوغرامات، و موادًا طبية تزن 9 أطنان و930 كيلوغرامًا، تستهدف محافظة لحج.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .// انتهى //13:06ت م0066