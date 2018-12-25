الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسحرصت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على أن تتمازج مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية (33) ما بين التراث التاريخي ورؤية المستقبل التي تتواؤم مع رؤية المملكة 2030 من خلال معرض " مكة المستقبل".وأبرز المعرض كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة التي تشرف عليه جامعة أم القرى واطلع الزوار على المراحل التاريخية التي مرت بها مكة المكرمة طوال عقود طويلة من الزمن ، وكذلك العديد من المشاريع المستقبلية التي تشمل مشاريع النقل العام، ومطار القنفذة، والطائف الجديد، و تطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة، وقطار الحرمين السريع، ومشاريع الإسكان بالمنطقة بطرق مبتكرة وحديثة من خلال مجسم يحكي المشاريع التطويرية للعشوائيات في العاصمة المقدسة .ويعرض مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة جانباً من أعمال تطريز ثوب الكعبة من خلال عاملين من المجمع يشاركون الزوار أبرز تفاصيل تنفيذ الكسوة ، إضافة إلى معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الذي تشرف عليه جامعة الملك عبدالعزيز ويناقش أبرز ما توصل له المعهد من البحوث والدراسات في جانب الاعتدال الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامها في تعميق فكرة الاعتدال لدى المجتمع السعودي، بالإضافة الى كرسي الامير خالد الفيصل للقدوة الحسنة، ودارة الملك عبدالعزيز، كما حرصت هيئة تطوير مكة المكرمة على أبراز جوانب المعرض التاريخي من خلال الصورالتاريخية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.//انتهى//13:08ت م0067