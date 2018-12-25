تبوك 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة اللواء ركن محمد بن مسفر القحطاني, الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه قائداً لمجموعة الدفاع الجوي الثالثة بالشمالية الغربية, بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر بن علي الشهري.ورحب سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز في بداية الاستقبال بقائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة متمنياً له التوفيق في عمله الجديد ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد _حفظهما الله _.من جهته أعرب اللواء الركن محمد بن مسفر القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما أبداه سموه من تمنيات وتوجيهات سديدة.// انتهى //13:12ت م0070