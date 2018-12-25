طرابلس 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسقُتل شخص وأصيب 5 آخرون صباح اليوم إثر هجوم إرهابي على مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس.وأوضح مصدر أمني أن سيارة مفخخة انفجرت أمام المقر، ما دفع قوات الأمن للتوجه إلى الموقع، وبعد ذلك اندلعت معارك داخل المبنى مع ثلاثة مسلحين, عقب ذلك وقع انفجار ثانٍ قام به انتحاري في الطابق الثاني من المبنى.وأفاد المصدر أن الحصيلة الأولية للهجوم هي قتيل و 5 جرحى، مضيفاً أنّ سيارات الإسعاف والمطافئ توجهت إلى المكان الذي جرى إغلاقه.// انتهى //13:13ت م0071