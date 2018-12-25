الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ،لزوارها التطور الصناعي والحضاري في مدنها.ويمثل المبنى مزيجاً في تصمميه المستوحى من العمارة التقليدية بين الموروث الثقافي في المملكة وحاضرها الصناعي، كما تشارك الهيئة الملكية أيضا ضمن جناح منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.وخصصت الهيئة الملكية في مبناها بالمهرجان ركنا للتعريف بدورها وطبيعة عملها وأهدافها والزيارات الملكية التي حظيت بها منذ نشأتها، كذلك تقدم مجموعة من البرامج المختلفة التي تمثل جودة الحياة في المدن التابعة لها حيث تعرض تجربتها المختلفة في مجال الإسكان والخدمات الطبية والتعليمية بالإضافة إلى تسليط الضوء على المرافق العامة كالشواطئ والحدائق العامة وبيان الجوائز التي نالتها في كل المجالات.واستعرضت الهيئة ، مسيرة التنمية بالمملكة على امتداد أربعين عاما وعزمها على المضي قدما في تحقيق أهداف ورؤى القيادة الرشيدة التي قدمت للهيئة الملكية دعما لا محدودا منذ إنشائها بغية تقليل اعتماد المملكة على النفط وإنشاء اقتصاد متنوع ومتين.// انتهى //13:15ت م0072