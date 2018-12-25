الكويت 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 4ر30 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5066 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0%.وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر89 مليون سهم تمت من خلال 3421 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار كويتي (نحو 72ر60 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر28 نقطة ليصل إلى مستوى 04ر4690 نقطة وبنسبة انخفاض 61ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر42 مليون سهم تمت عبر 1750 صفقة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين دينار (نحو 9ر9 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر31 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5272 نقطة وبنسبة انخفاض 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر47 مليون سهم تمت عبر 1671 صفقة بقيمة 4ر15 مليون دينار (نحو 82ر50 مليون دولار).// انتهى //13:16ت م0074