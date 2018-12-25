بريدة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بمقر ديوان الإمارة ببريدة اليوم, مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العقيد فهد بن عبدالله المديهش, الذي قدم للسلام على سموه ، وتسليمه التقرير السنوي للعام المنصرم 1439هـ ، الذي يستعرض أعمال وجهود الدوريات بالمنطقة.واستمع سمو أمير منطقة القصيم في مستهل اللقاء لشرح عن أبرز إنجازات دوريات الأمن بالمنطقة، والأنشطة والبرامج المنفذة، منوهاً بما أطلع عليه من معلومات اشتمل عليه التقرير الإحصائي لدوريات الأمن بالمنطقة.وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالأعمال والجهود التي يقوم بها منسوبي شرطة منطقة القصيم ودوريات الأمن وغيرها من القطاعات الأمنية بالمنطقة التي أسهمت - بفضل الله - في حماية الوطن والمواطنين والمقيمين، مثنياً على الحس الأمني لدى منسوبي تلك القطاعات وتعاملهم مع الأحداث بأعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية, سائلاً سموه الله التوفيق للجميع في تقديم كل ما فيه خير للوطن والمواطن ، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.من جانبه أعرب المديهش عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته الدائمة ودعمه للقطاعات الأمنية بالمنطقة، مؤكداً حرص الجميع على تنفيذ توجيهات سموه والعمل على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن ، سائلاً الله أن يديم على مملكتنا الغالية أمنها واستقرارها .حضر الاستقبال مدير شرطة منطقة القصيم المكلف اللواء عبدالرحمن بن محمد السويكت .// انتهى //13:19ت م0075