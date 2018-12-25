الدمام 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة غدًا، فعاليات "#مهرجان_سفاري_بقيق" بنسخته الثالثة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, وبلدية المحافظة, والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة, حيث يستمر لمدة 10 أيام، على طريق بقيق - صلاصل بجوار كوبري صلاصل.وأكد محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة محمد بن سعود المتحمي، جاهزية موقع المهرجان لاستقبال الزوار، مبينًا أن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمهرجان في نسخته الثالثة يؤكد اهتمام سموه ودعمه لمهرجان سفاري بقيق والمهرجانات السياحية بشكل عام، التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المجتمع من خلال مشاركة الأسر المنتجة, والحرفيين, وتفعيل الفعاليات التراثية الصحراوية في المملكة.وأشار المتحمي، إلى أن مهرجان سفاري بقيق لـ"تراث الصحراء" سيكون تجربة فريدة للزوار, لتنوع الفعاليات مع الأجواء الشتوية التي تتناسب مع الرحلات الصحراوية وشبة النار, والفعاليات الأخرى التي يتميز بها مهرجان بقيق من رحلات سفاري على ظهور الأبل, ومسابقة الصيد بالصقور, ومضارب البادية المحيطة بميدان تراثي, وسوق شعبي يستفيد منه الأسر المنتجة، والاستعراض اليومي للهجّانة، وتنافس الفرسان على الخيول العربية الأصيلة, والمنافسات التقليدية الأخرى، كما ستكون الفنون الشعبية حاضرة خلال أيام المهرجان, وفعاليات أخرى ضمن 55 فعالية متنوعة.ولفت الانتباه إلى الدور الكبير الذي يقدم من شركاء النجاح من شركة أرامكو السعودية, ووزارة البيئة والمياه والزراعة, وبقية الشركاء، والبلديات المشاركة في إنهاء أعمال تهيئة موقع المهرجان "بلدية بقيق, وبلدية جوف بني هاجر, وبلدية عين دار".من جهته, أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان، أن مهرجان سفاري بقيق لـ"التراث الصحراوي" نجح في نسختيه الأولى والثانية، حيث حصل المهرجان على جائزة التمييز السياحي 2017م / 2018م ، لفئة الفعاليات والمهرجانات كأفضل مهرجان بيئي على مستوى المملكة، خلال الحفل الذي أقيم قبل أشهر ضمن ملتقى السفر والاستثمار السياحي بالرياض، فأصبح أحد المهرجانات الرئيسة بالمملكة، وذلك بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة.من جانبه, أوضح نائب رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، أن البلدية سخرت الإمكانيات لتهيئة البنية التحتية منذ وقت مبكر وجرى الإنجاز بخدمات إضافية عن النسخة السابقة, كما جرى تعزيز الخدمات البلدية في موقع المهرجان، مؤكداً أن عمل البلدية مستمر إلى ما بعد ختام الفعاليات، متوقعًا في الوقت ذاته أن يشهد مهرجان سفاري بقيق بنسخته الثالثة إقبالًا كبيرًا من الزائرين، لتوقيته وطبيعة المهرجان وفعالياته المميزة التي حققت نجاحًا باهرًا خلال النسختين السابقتين.// انتهى //14:50ت م0124