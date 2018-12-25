الدمام 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسضبطت بلدية غرب الدمام وفرع وزاره التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية ، مستودعا مخالفا خصص لتصنيع المنظفات المختلفة ، في صناعية دلة ، وذلك ضمن الحملات التفتيشية المشتركة.وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن البلدية وفرع وزاره التجارة والاستثمار ضبطا مستودعا بصناعية دلة أعدّ لتصنيع وتعبئة مواد النظافة والمطهرات وتديره عمالة مخالفة لتصنيع المنظفات وتعبئتها وتغليفها بعبوات تحمل أسماء شركات تجارية تمهيداً لتوزيعها بالأسواق ، مفيدا أنه تم حصر جميع المعدات ومواد التنظيف ، التي تنوعت ما بين علب منظفات متنوعة جاهزة للبيع وكميات كبيرة من المنظفات بالخزانات لتفريغها لاحقا في العبوات ، بالإضافة الى ملصقات لتواريخ انتهاء وإنتاج جاهزة.وأشار إلى انه تم حجز المضبوطات والتي تقدر بطن ونصف من الملح ، و٤٧٠٠ علبة منظفات متنوعة جاهزة للبيع ، و٥ خزانات لخلط الصابون ، إضافة إلى ٤٠ خزانا معبئة بالصابون ومواد التنطيف مجهولة المصدر ، ومجموعة من ملصقات لتواريخ انتاج وانتهاء جاهزة .وبين المهندس القحطاني أن ضبط المصنع يأتي ضمن الحملات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة في المناطق الصناعية ، مؤكدا استمرار البلدية في جولاتها التفتيشية على جميع المنشآت للتأكد من نظاميتها ، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //14:50ت م0125