عام / الأمير حسام بن سعود يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الباحة المعين حديثاً
الثلاثاء 1440/4/18 هـ الموافق 2018/12/25 م واس
الباحة 18 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 25 ديسمبر 2018م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة المعين حديثاً سعيد بن سعود الحارثي .
ورحب سموه بالحارثي ، مباركاً له تعيينه مديراً لفرع الرقابة والتحقيق بالباحة ، متمنياً له التوفيق في عمله بالمنطقة .
اطلع سمو أمير منطقة الباحة خلال الاستقبال على سير العمل الرقابي في الفرع والمحافظات ، كما استمع سموه إلى الحالات التي يباشرها الفرع.
وثمن سموه الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق والإنجازات التي حققتها .
من جانبه أعرب الحارثي عن بالغ شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع في ظل القيادة الرشيدة أيدها الله، واعداً بتقديم الأفضل بإذن الله.
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