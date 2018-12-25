الباحة 18 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 25 ديسمبر 2018م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة المعين حديثاً سعيد بن سعود الحارثي .ورحب سموه بالحارثي ، مباركاً له تعيينه مديراً لفرع الرقابة والتحقيق بالباحة ، متمنياً له التوفيق في عمله بالمنطقة .اطلع سمو أمير منطقة الباحة خلال الاستقبال على سير العمل الرقابي في الفرع والمحافظات ، كما استمع سموه إلى الحالات التي يباشرها الفرع.وثمن سموه الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق والإنجازات التي حققتها .من جانبه أعرب الحارثي عن بالغ شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع في ظل القيادة الرشيدة أيدها الله، واعداً بتقديم الأفضل بإذن الله.// انتهى //14:52ت م0126