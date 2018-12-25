الدمام 18 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستستعرض 75 أسرة رائدة من أسر جمعية البر بالمنطقة الشرقية غدا ، بمهرجان سفاري بنسخته الــ 3 بمحافظة بقيق التراث الوطني الصحراوي ، الذي تنظمه اللجنة السياحية بمحافظة بقيق بالتعاون مع بلدية محافظة بقيق وبلدية عين دار وبلدية جوف بني هاجر بجوار كوبري صلاصل.وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية اهتمت بتجسيد أسر الجمعية للتراث الوطني الصحراوي بسفاري بقيق كما تشجع الجمعية الأسر على هذه الحرف وتهتم بالأسر وتدربها لإتقان هذه المهارات الحرفية كحرفة صناعة الإقط والسدو والقديد وصناعة الخوص مشيرا إلى أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية تضم بين فروعها بالمنطقة الشرقية 600 أسرة منتجة حيث تسعى الجمعية إلى الانتقال بالأسر المستفيدة من الرعوية إلى التنموية عبر توفير فرص العمل لهذه الأسر لنقلها من طلب المساعدة والاحتياج إلى الإنتاج والعمل وفقا لرؤية 2030 في التنمية وتحقيقا للخطة الاستراتيجية للجمعية التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نائف أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة الجمعية.وأشار العفيصان إلى ان الجمعية تهيء كافة الفرص المادية للأسر المنتجة من خلال "صندوق أجدى " الذي يسعى لتوفير قروض مالية تساعد هذه الأسر على البدء في مشروعاتهم كما تنشئ الجمعية حاليا بالنعيرية مركز الأسر المنتجة "عطاء" بالتعاون مع أرامكو السعودية ومن المقرر أن يشمل هذا المركز على معامل وقاعات تدريبية مجهزة بالأجهزة المتعددة لتدريب هذه الأسر على المنتجات المختلفة لإنتاج الكثير من الأعمال والمنتجات الشعبية كما سيشمل المركز على موقعا خاصا بتسويق منتجات هذه الأسر .وبين العفيصان أن الجمعية أطلقت عددا من البرامج والمبادرات للاهتمام بهذه الأسر كمشروع "مطبخ البر " الذي يدرب الأسر على الطبخ ومن ثم تسويق منتجاتهم وإلحاقهم بسوق العمل حيث تخرج في المشروع إلى الآن 50 طاهية عمل بعضهن مدربات والأخريات منهن عملن بالطهي في المؤسسات المختلفة كما نفذت الجمعية أيضا لهذه الأسر برنامج "التصميم والخياطة لتدريبهن على الإنتاج وتخرج فيه 20 متدربه عمل بعضهن مدربات والأخريات منهن احترفن الخياطة والتصميم في المؤسسات المعنية .من جانبه أكد مدير فرع جمعية البر ببقيق محمد راشد البوعلي حرص الكثير من الأسر على المشاركة بسفاري بقيق ، مبينا أن الجمعية ببقيق أرسلت استبيانا لهذه الأسر لإبداء رغبتهم بالمشاركة فوجدت تفاعلا كبيرا منهم ومن ثم شكلت لجنة لاختيار الأعمال المناسبة للبدء في عرضها بالمهرجان حيث تم اختيار 75 أسرة للمشاركة./ انتهى //14:56ت م0127