الخبر 18 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 25 ديسمبر 2018م واساختتم مكتب العمل بمحافظة الخبر، عدداً من الورش التدريبية التي نظمها ضمن خطته المستمرة طوال العام لمنسوبي ومنسوبات المكتب، للرفع من المستوى المعرفي وتبادل أهم المعلومات والمستجدات بعمل الأقسام المختلفة في المكتب، واستمرت أسبوعين.وتضمنت هذه الورش دورة تدريبية في نظام "عملائي" النظام المستخدم في خدمة العملاء، قدمها رئيس خدمة العملاء حسين ال خباز، وشرَح آلية عمل النظام وأبرز الخدمات التي يقدمها القسم للعملاء، في حين قدم المفتش عمر آل عمر ورشة بعنوان المفتش الشامل، شرح فيها كل مايختص عملية التفتيش، ولم تقتصر الورشة على المفتشين والمفتشات، فقد حضرها عدد من موظفي الاقسام الاخرى.كما قدم مشاري الرابح ورشة عمل بعنوان اساليب الصلح وحل المشاكل التي تواجه موظف التسوية الودية، فيما قدم رئيس قسم التسوية الودية خالد بن محمد العواد ورشة عمل بعنوان الثقافة العمالية، تطرق خلالها الى أنظمة العمل السعودي وشرح لحقوق وواجبات القطاع الخاص.وأكد مدير مكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي، عن استمرار ورش العمل طوال العام لموظفي وموظفات المكتب، حيث ستقام خلال الايام القادمة ورش عمل تقدمها عدد من الجهات، مشيدا بما قدم خلال هذه الورش التي استفاد منها المشاركين.// انتهى//14:57ت م0128