ينبع 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسرأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم, اجتماعًا للجنة تجميل المحافظة, يضم بلدية ينبع, وهيئة السياحة والتراث الوطني, وعددا من كبار الفنانين بالنحت والمجسمات والجداريات, وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.ويهدف الاجتماع إلى استغلال إبداعات الفنانين واستقطابهم لتزيين بعض المواقع الحيوية, بالتعاون مع البلدية بجداريات فنية, ومجسمات جمالية نوعية, تضفي طابع فني وجمالي فريد للمحافظة.بعد ذلك, قدم أعضاء اللجنة من الفنانين, دراسة توضيحية لفكرة اللوحات الجدارية, والمجسمات الجمالية, التي سيستفيد منها المشروع.// انتهى //14:58ت م0129