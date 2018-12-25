الدمام 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسدعت جمعية البر بالأحساء أبناء الأسر المستفيدة من الذكور والحاصلين على الشهادة الثانوية, سرعة التسجيل في رابط الالتحاق بالبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف, أن الجمعية تسعى إلى تأمين 200 فرصة وظيفية لأبناء الأسر المستفيدة, من خلال التعاون مع العديد من الجهات في القطاع الخاص لنقل الأسر المستفيدة من الرعوية إلى الاستدامة، وتأمين حياة كريمة لهم، بتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم من خلال الوظيفة، وتحسين مستواهم المعيشي.وبيّن أن الجمعية أطلقت الرابط ( https://goo.gl/NwNu8j ) للتسجيل في التدريب المنتهي بالتوظيف في مجال النفط والغاز ، الذي يستهدف أبناء الأسر المستفيدة من الشباب بالدرجة الأولى والحاصلين على الشهادة الثانوية، علمًا أن فريق العمل بالجمعية سيعمل على تسهيل تسجيل الشباب الراغبين في العمل لدى الشركة، وإلحاقهم في البرنامج التدريبي الذي سيقام بالمحافظة.وتأتي هذه المبادرات والبرامج التنموية, لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد دعم الأسر المستفيدة، بالعمل على توفير الفرص الوظيفية لهم، استثمارًا لطاقات الشباب والإسهام في التنمية الاقتصادية للوطن.// انتهى //15:01ت م0130