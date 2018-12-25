الدمام 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن الفضلي, شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ترسيه إنشاء محطتي تحلية المياه المالحة في كل من الخبر والجبيل بتكلفة ٤ مليارات ريال, لترتفع بذلك كميات إنتاج المياه بنسبة ١٧٧٪ عن الإنتاج الحالي في الخبر والجبيل، إضافة إلى خفض نسبة استهلاك الطاقة بنسبة تتجاوز ٨٠٪ وتحسين كفاءة الأصول وزيادة كميات إمداد المياه المحلاة لمدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية.وبيّن معالي المهندس الفضلي, أن المشروعين يأتيان وفقًا لاستراتيجية الوزارة في مجال المياه وفق رؤية المملكة 2030، وبرنامج الارتقاء بجودة مياه الشرب بالمنطقة.من جهته, أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي, أن إنشاء محطة تحلية الجبيل بالتناضح العكسي- المرحلة الثانية- سيُسهم في زيادة الإنتاج اليومي من المياه المحلاة من 138 ألف م3 حالياً إلى 400 ألف م3. إضافةً إلى خفض التكاليف التشغيلية لإنتاج المياه المحلاة بنسبة55 %.وأفاد أن مشروع إنشاء محطة تحلية الخبر بالتناضح العكسي سيزيد الإنتاج اليومي من المياه المحلاة من 223 ألف م3 حالياً إلى 600 ألف م3، إضافة لتقليل تكاليف التشغيل لإنتاج المياه المحلاة بنسبة 60%. مشيرًا إلى أن فترة تنفيذ كامل المشروعين ٢٤ شهرًا لكل مشروع, تبدأ من تاريخ استلام الموقع على أن يتم اكتمالهما وتسليمهما وتشغيلهما بشكل تدريجي خلال مدة العقد.// انتهى //15:04ت م0131