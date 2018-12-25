الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واستشارك القوات البرية الملكية السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لعام 1440هـ (الجنادرية 33)، وذلك من ضمن جناح وزارة الدفاع.ويتضمن معرض القوات البرية الملكية السعودية ‏عدة أجنحة وهي ( الملك المؤسس رحمه الله ، كلية الملك ‏عبد العزيز الحربية، شهداء الواجب، استديو تصوير للزوار ).كما تتشتمل مشاركة القوات البرية الملكية السعودية على عرض عدد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وعرض الأسلحة القديمة المستخدمة في القوات منذ نشأتها حتى تطورها في عصرنا الحديث، حيث تسعى القوات من خلال هذا المعرض إلى تثقيف الزوار وتعريفهم بتاريخها ومهامها وواجباتها الوطنية.الجدير بالذكر أن مشاركة القوات البرية الملكية السعودية في جناح وزارة الدفاع تمكّن الزوار من التعرف على تاريخ القوات ونشأتها ودورها في حماية وطننا الغالي.// انتهى //15:05ت م0132