المدينة المنورة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسحصلت جامعة طيبة ممثلة في وكالة الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي اليوم على ترخيص حاضنة أعمال من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).وأوضح وكيل جامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي المكلف الدكتور سلطان العمري أن جامعة طيبة تخطو - بفضل من الله -، خطوات رائدة في مجال ريادة الأعمال ودعم الشباب عبر الكثير من البرامج والمبادرات، ويأتي ترخيص الجامعة ليؤكد تسارع الجامعة بمختلف قطاعاتها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.وأفاد أن هذا الترخيص يسهم في توسيع خدمات الجامعة في مجال ريادة الأعمال، ويعزز دورها التنموي من أجل خلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال واحتضان المشاريع الإبداعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية.// انتهى //15:05ت م0133