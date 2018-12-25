الدمام 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واستعرض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في غرفة الشرقية، بعد غدٍ، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة لديها أمام قطاع الأعمال لاسيما أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات برنامج "تسهيل" التي تنفذها الغرفة.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي أن البرنامج يتضمن عرضًا مفصلاً عن دور وجهود المؤسسة العامة لتحلية المياه في توطين الصناعة والخدمات، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال، فضلاً عن تقديم شرح مفصّل عن آليات وإجراءات تسجيل وتأهيل الموردين لدى المؤسسة، بالإضافة إلى عقد جلسات مباشرة لرجال الأعمال مع المسؤولين المختصين في المؤسسة لتقديم الاستشارات وتسهيل إجراءات التعاقد.وأفاد أن برنامج "تسهيل" أحد مبادرات غرفة الشرقية لدعم قطاع الأعمال في المنطقة، حيث يتم من خلاله تحقيق التواصل المباشر بين الشركات الاستراتيجية الكبرى في المملكة مع مؤسسات قطاع الأعمال لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، الذي يأتي مواكبًا لرؤية المملكة 2030م وما تهدف إليه من دعم المكون المحلي، وتوطين الصناعات المساندة، وتحقيق التنمية المتوازنة.// انتهى //15:05ت م0134