الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسيرسخ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال خلال جناحه المشارك في الجنادرية 33 .ويقدم الجناح مجموعة متنوعة لأبرز إصدارات المركز المتمثلة في الكتب والدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي المتخصصة بثقافة الحوار وآدابه، وكذلك التعريف ببعض برامج أكاديمية الحوار، بالإضافة الى عرض أفلام توثيقية وتعريفية عن مسيرة المركز وجهوده في نشر ثقافة الحوار، واللقاءات الوطنية التي عقدها في كافة مناطق المملكة، وكذلك مشاركة المركز بأجهزة "مقاييس الحوار الإلكترونية، التي تعطي الزوار تقييما لمستوى الحوار لديهم مع توجيهات بطرق تنميته وتطويره.//انتهى//15:05ت م0135