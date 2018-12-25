الباحة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس فرع النيابة العامة بالباحة عمر بن عيسى الحازمي ، بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيسًا للفرع بالمنطقة.وقدّم سموه شكره للحازمي ، على ما قدمه خلال فترة عمله بمنطقة الباحة.بدوره, قدم عمر الحازمي, الشكر لسموه لدعمه لأعمال الفرع ، في ظل ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ودعم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -.// انتهى //15:08ت م0137