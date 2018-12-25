الباحة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسكرّم مدير عام تعليم منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم, لجان توزيع المقررات الدراسية في الإدارات المعنية, ومكاتب التعليم، نظير جهودهم في الانتهاء من توزيع مقررات الفصل الدراسي الثاني.وأثنى المدير العام الدكتور عبدالخالق الزهراني, على الجهود المبذولة من المساعد للخدمات المساندة واللجان المشكلة، مشيدًا بما شاهد من حرص وتفان والعمل بروح الفريق الواحد مما كان له الأثر الكبير في إنجاح البداية الموفقة للعام الدراسي الحالي، مقدمًا شكره لمنسوبي أمانة الإدارة وللجان المقررات على الجهود المبذولة والواضحة في إنجاز جميع الأعمال وتسخير جميع الإمكانات في سبيل توفير بيئة تربوية محفزة على العمل الجاد منذ انطلاق العام الدراسي الحالي.وأعرب عن شكره للإدارات المعنية والمشاركة في تنفيذها المتميز والمعد لترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس وعلى ما لمسه من عمل تكاملي اتسم بالجدية والعمل الدؤوب من جميع أفراد فريق العمل لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي, وكذلك الفصل الدراسي الثاني.بدوره, أوضح أمين الإدارة المقررات بتعليم الباحة خميس بن عبدالرحمن القفعي، أنه جرى الانتهاء من توزيع مقررات الفصل الدراسي الثاني على المدارس، مستعرضًا الأعمال التي قامت بها اللجان المكلفة وما قدمته من جهود في سبيل توزيع المقررات الدراسية وتهيئة الميدان التربوي لبدء الفصل الدراسي الأول, وكذلك الفصل الدراسي الثاني.وبيّن أن جميع اللجان عملت وفق خطط محددة، مثمنًا متابعة المدير العام لجميع أعمال اللجان وحرصه على تذليل جميع الصعوبات لبدء عام دراسي حافل بالجد والعمل الدؤوب.وفي الختام, قام مدير تعليم الباحة بتوزيع شهادات التكريم على المشاركين في لجنة المقررات.// انتهى //15:08ت م0138