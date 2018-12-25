القاهرة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5.4 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 727 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 430.9 مليون جنيه.وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12670.63 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.25% مسجلاً 669.81 نقطة, وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً الذي خسر نحو 0.34% من قيمته عند الإغلاق لينهي التعاملات عند مستوى 1670.16 نقطة.// انتهى //16:30ت م0170