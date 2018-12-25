الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسنظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني (مسار) ورشة عمل عن تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي وإعداد تقرير الدراسة الذاتية المؤسسية لمدة يومين بمقر المركز في مدينة الرياض.وتهدف الورشة التي انتهت اليوم إلى التعريف بمعايير الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب ، وكيفية إعداد الدراسة الذاتية المؤسسية ، وآليات تنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المؤسسي من قبل المركز.وتعد هذه الورشة هي آخر الورش التدريبية خلال أجندة البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها خلال عام 2018م ، حيث عقد المركز خلاله خمس ورش تدريبية ، وبلغ عدد المشاركين فيها 72 مشاركًا من الرجال والنساء.وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني (مسار) الدكتور عبدالحميد العبدالجبار من جانبه، أن المركز سيقدم بإذن الله تعالى المزيد من البرامج التدريبية خلال عام 2019م للمختصين في منشآت التدريب وغيرهم من المهتمين بالجودة والاعتماد في مجال التدريب.ودعا الدكتور العبدالجبار جميع المهتمين بالجودة والتقويم والاعتماد ممن لديهم خبرة وتأهيل في هذا المجال ويرغبون في التعاون مع المركز للعمل كمقيمين خارجين إرسال سيرهم الذاتية على البريد الالكتروني للمركز nctvaa@eec.gov.sa.// انتهى //16:31ت م0172