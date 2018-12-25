القطيف 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسالتقى محافظ القطيف خالد عبدالعزيز الصفيان، اليوم, عددًا من أهالي بلدة الجارودية, بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية, وذلك بمقر المحافظة.ورفع الأهالي الشكر لولاة الأمر - حفظهم الله - ولسمو أمير المنطقة الشرقية, وسمو نائبه, لما تقوم به الدولة من جهود في جميع المجالات لا سيما التنموية لبلدة الجارودية, كما قدموا شكرهم لجميع الجهات الخدمية العاملة بالمحافظة, مثمنين لهم الجهود التي انعكست إيجابًا في توفير الخدمات اللازمة للبلدة بشكل خاص, والمحافظة بشكل عام, وبث الطمأنينة في نفوس أبنائها، الأمر الذي خلق جوًا من التعاون التام والتكامل بين المواطنين والجهات الخدمية.واستعرض الأهالي, مجموعة من احتياجات البلدة الخدمية والتنموية المتمثلة بالخدمات البلدية, والمياه, والخدمات الصحية, وخدمات الشؤون الاجتماعية.بدوره, أعرب المحافظ عن شكرهِ للحضور لما أبدوه من احتياجات تخدم بلدتهم, مشيراً إلى أن الدولة حريصة على جعل أبواب المسؤولين مفتوحة لجميع المواطنين دون استثناء, وأن القطيف وبلداتها جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الغالي المعطاء, وأن القيادة لا تدخر وسعًا لتأمين الحياة الكريمة لمواطنيها, كما هي محل اهتمام ومتابعة وحرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.وأبدى استعداد المحافظة وجميع الجهات الخدمية ببذل كل ما من شأنه التعاون المستمر وتذليل العقبات في شتى المجالات, مؤكدًا على مديري الدوائر الحكومية أهمية الوقوف الميداني على احتياجات البلدة ومتابعة إنجازها بدقة, داعيًا الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه, وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //16:31ت م0173