الجبيل 18 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسحصل مركز التنمية الصناعية بمعهد الجبيل التقني التابع للهيئة الملكية بالجبيل يوم أمس على رخصة حاضنات الأعمال من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لينضم إلى أول شبكة سعودية لحاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة.ويهدف المركز من الحصول على الرخصة إلى التسهيلات المقدمة من قبل "منشآت" وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بدعم وازدهار قطاع ريادة الأعمال إذ يتطلب الحصول على الرخصة على عدة شروط منها: تقديم خطة عمل تحتوي على دراسة جدوى ووصف نشاط حاضنات الأعمال وخدماتها.ويعتبرمركز التنمية الصناعية من السباقين ومن أول الدفعات التي تحصل على الرخصة وأول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى محافظة الجبيل تحصل على رخصة حاضنات أعمال وثالث جهة تحصل على الرخصة على مستوى المنطقة الشرقية بعد سحابة الأمام التابعة لجامعة الإمام بالدمام وحاضنات الاعمال بالإحساء.الجدير بالذكر أن مركز التنمية الصناعية يختص بدعم رواد ورائدات الأعمال لتطوير أفكارهم ومشاريعهم ضمن بيئة صناعية. ويندَرجُ تحت إدارة معهد الجبيل التقني والذي يهدف الى توفير خريجين مؤهلين تأهيلاً جيداً لاستيعابهم في القطاع الصناعي بالإضافة إلى إمكانية تبني أفكار رواد الأعمال و مشاريعهم القابلة للتطبيق.وتتضمن رؤية المركز أن يكون الرائد بالمملكة في احتضان وتنمية الأفكار والمشاريع الصناعية والخدمية الناشئة والصغيرة لدعم المجتمعات الصناعية وخلق فرص وظيفية جديدة. من خلال تحقيق رسالته المتمثلة بدعم النمو والاستدامة للمشاريع الناشئة والصغيرة من خلال توفير بيئة احتضان صناعية أو خدمية مشجعة لتحويل الأفكار إلى مشاريع جديدة ناجحة.// انتهى //16:34ت م0174