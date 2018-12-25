الجبيل 18 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واستستضيف الهيئة الملكية بالجبيل بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والأبداع "موهبة" ملتقى الشتاء لعام 2019 وذلك خلال إجازة الفصل الدراسي الأول انطلاقاً من يوم الخميس 20 ربيع الآخر إلى السبت 29 ربيع الآخر لعام 1440 هـ ، وهو عبارة عن ملتقى تدريبي للطلبة الموهوبين في علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم حيث يهدف الملتقى لتدريب وترشيح الفرق السعودية في الأولمبياد الدولي لعام 2019 م.يهدف الملتقى أيضاً إلى بناء قاعدة طلابية موهوبة قادرة على تشريف الوطن في المحافل والمسابقات الدولية حسب توزيع الملتقى للتخصصات العلمية.وتلزم الإشارة إلى أن تلك التخصصات توضح مدى جودة التعليم واهتمام أصحاب الرسالة التعليمية في مخرجاتهم كما تعطي الفرصة لجني ثمرة التفكير الابداعي المصاحب للأسس العلمية في الحصول على الأجوبة التي لا تأتي الا من الموهبة مقرونة بجودة التعليم.ويشمل الملتقى على 246 طالبا مشاركا من كافة مناطق المملكة وعلى 25 طالبا مشاركا من مدارس الهيئة الملكية بالجبيل ، كما يضم 35 مدرب ومشرف على الطلاب من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والأبداع ووزارة التعليم مشمولة بـ 12 قاعة تدريبية.الجدير بالذكر أن احتضان الهيئة الملكية بالجبيل لملتقى الشتاء ما هو الا تأكيداً على حرصها بتوفير كافة الإمكانات لتهيئة البيئة التربوية المحفزة على التعليم والإبداع ، وتحقيقاً لأهدافها بتشجيع ودعم الموهوبين.// انتهى //16:34ت م0175