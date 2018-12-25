الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.كما استقبل سمو وزير الداخلية، اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد.وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .حضر الاستقبالين معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.// انتهى //16:35ت م0176