مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم, اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الإدارة هشام كعكي, وذلك بمقر الغرفة بمكة.واتخذ المجلس عددًا من القرارات ومنها قرار بتعيين إبراهيم برديسي أميناً عامًا للغرفة.وأكد أمين عام الغرفة حرصه ومنسوبي الأمانة العامة على تطوير دور الغرفة في تعزيز وخدمة قطاعات الأعمال في العاصمة المقدسة، وخلق حلقة وصل بين المستثمرين والمستثمرات رواد ورائدات الأعمال والمؤسسات الحكومية المختلفة، في إطار استراتيجية الغرفة الجديدة, التي تستهدف الإسهام الفعال في تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، والعمل على إحداث نقلة نوعية في دور الغرفة لخدمة الاقتصاد الوطني.// انتهى //16:36ت م0177