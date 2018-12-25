جدة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم على مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس ، مما أسفر عن مقتل عدد من الأبرياء وإصابة آخرين .ووصف معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , هذا العمل بالإجرامي والهمجي ، الذي يهدف إلى عرقلة جهود الحوار الوطني وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد ، حاثًا السلطات المحلية على بذل الجهود كافة لإلقاء القبض على الجناة ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة.وتقدّم معاليه بخالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة دولة ليبيا وشعبها على إثر الخسارة المفجعة في فقدان أرواح الأبرياء ، متمنيًا للجرحى عاجل الشفاء.وجدّد الدكتور العثيمين , التأكيد على موقف المنظمة المناهض للإرهاب بأشكاله وصوره وأياً كان مصدره ، معربًا من جديد عن تضامن المنظمة الثابت مع حكومة دولة ليبيا في تصميمها على مكافحة الإرهاب.// انتهى //16:39ت م0178