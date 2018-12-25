عام / وزير الحرس الوطني يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية
الثلاثاء 1440/4/18 هـ الموافق 2018/12/25 م واس
الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني ، في مكتب سموه بالوزارة اليوم , مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين .
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
وفي نهاية اللقاء تبادل سمو وزير الحرس الوطني مع سماحة مفتي القدس والديار الفلسطينية الهدايا التذكارية.
حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري ، ورئيس جهاز التوجيه والإرشاد المكلف العميد سعيد بن مشرف العُمري.
// انتهى //
16:41ت م
0179