الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني ، في مكتب سموه بالوزارة اليوم , مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين .وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .وفي نهاية اللقاء تبادل سمو وزير الحرس الوطني مع سماحة مفتي القدس والديار الفلسطينية الهدايا التذكارية.حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري ، ورئيس جهاز التوجيه والإرشاد المكلف العميد سعيد بن مشرف العُمري.// انتهى //16:41ت م0179