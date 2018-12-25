محايل 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأزالت بلدية المجاردة اليوم عدداً من التعديات على مساحة عشرين ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بعدد من المواقع، بعد أن قام بعض المواطنين بعمل حواجز وعقوم ترابية .وأوضح رئيس البلدية عائض ابراهيم المحجاني أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة ، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //16:43ت م0180