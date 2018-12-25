عام / بلدية المجاردة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية
الثلاثاء 1440/4/18 هـ الموافق 2018/12/25 م واس
محايل 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واس
أزالت بلدية المجاردة اليوم عدداً من التعديات على مساحة عشرين ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بعدد من المواقع، بعد أن قام بعض المواطنين بعمل حواجز وعقوم ترابية .
وأوضح رئيس البلدية عائض ابراهيم المحجاني أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة ، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.
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16:43ت م
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