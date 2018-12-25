الأحساء 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسوقع مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الأحساء، ومجلس إدارة نادي الأحساء لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس الأول، مذكرة تفاهم وتعاون بشأن الارتقاء بالخدمات التي يحظى بها الأشخاص ذوو الإعاقة في المجالات الرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وعقد الندوات، وورش العمل، والهادفة إلى رفع مستوى وعي المجتمع بذوي الإعاقة وأساليب رعايتهم، وذلك في مقر الجمعية بالمحافظة.وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء الدكتور سعدون السعدون، عن سعادته بهذه الشراكة التي كانت ولا زالت حاضرة، مبيناً أن توقيع المذكرة يأتي لتأطير العمل المؤسسي بين الطرفين، مشيراً إلى أن الجمعية والنادي سيعملان على منظومة تكاملية للوصول إلى أعلى مستوى في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأصعدة، وأن اتحاد الجهود وحشد الإمكانات بين الجهات التي تخدم هذه الفئة من شأنه تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة –أيدها الله- عبر ما تستشرفه في رؤية المملكة الطموحة 2030م في تمكين هذه الفئة الغالية وتحقيق دمجها مجتمعيًا.من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور خليل الحويجي، للقيادة الرشيدة رعايتها الكريمة والدؤوبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك للجمعية جهودها الملموسة ومساعيها الحثيثة إزاء خدمة هذه الفئة، منوهًا بأن هذه الشراكة التي أسماها "تظافر الجهود لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة إنما تأتي تعزيزًا لمبدأ التعاون الإيجابي، وتفعيلاً لدور النادي والجمعية في كل ما من شأنه دمج وتمكين هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، متقدمًا بخالص شكره وامتنانه لإدارة الجمعية نظير احتضانها هذا الحفل، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم.// انتهى//16:51ت م0183