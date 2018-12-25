أملج 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسعقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج اليوم اجتماعاً لها، برئاسة المحافظ رئيس اللجنة زياد بن عبدالمحسن البازعي لمناقشة فعاليات وبرامج مهرجان "أيادينا" الذي تنطلق فعالياته خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني أن فعاليات المهرجان تشتمل على فعاليات للاسر المنتجة والفنون التشكيلية تحت وعروض استعراضية وفنون شعبيه وترفيهية وركن الاطفال والتاجر الصغير وسيارت الاطعمة المتنقلة ، مشيراً إلى أن المهرجان سوف تقام فعالياته بالمنطقة التاريخية وسط المحافظة.ووجه أمين اللجنة الدعوة للجمهور الكريم من الاهالي وزوار المحافظة الذين جعلوا المحافظة وجهتهم خلال إجازة الفصل الدراسي الأول في المحافظة لحضور فعاليات المهرجان والاستمتاع بفعالياته المختلفة .// انتهى //17:49ت م0202