سياسي / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُدين الهجوم الانتحاري على مبنى حكومي في كابول
الثلاثاء 1440/4/18 هـ الموافق 2018/12/25 م واس
جدة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واس
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف مبنى حكوميًا في كابول بأفغانستان ، نفذه انتحاريون ومتطرفون أمس ، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص ، وإصابة كثيرين آخرين بجراح.
ووصف معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، الهجوم بأنه عمل شائن وشنيع ، معربًا عن تضامن المنظمة مع حكومة جمهورية أفغانستان وشعبها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، متقدمًا بتعازيه لأسر ضحايا هذه المأساة، متمنيًا للجرحى عاجل الشفاء.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة ، مجدداً الموقف المبدئي للمنظمة الذي يدين بقوة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره ، كما يرفض رفضًا قاطعًا أي مبررات للإرهاب.
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17:51ت م
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