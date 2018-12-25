جدة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف مبنى حكوميًا في كابول بأفغانستان ، نفذه انتحاريون ومتطرفون أمس ، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص ، وإصابة كثيرين آخرين بجراح.ووصف معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، الهجوم بأنه عمل شائن وشنيع ، معربًا عن تضامن المنظمة مع حكومة جمهورية أفغانستان وشعبها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، متقدمًا بتعازيه لأسر ضحايا هذه المأساة، متمنيًا للجرحى عاجل الشفاء.وأكدت الأمانة العامة للمنظمة ، مجدداً الموقف المبدئي للمنظمة الذي يدين بقوة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره ، كما يرفض رفضًا قاطعًا أي مبررات للإرهاب.// انتهى //17:51ت م0203