الجزائر 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واستراجع عجز الميزان التجاري الجزائري خلال الإحدى عشر شهرًا الأولى من السنة الجارية إلى 13ر4 مليار دولار بعد أن كان في حدود 55ر10 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.وأفادت معطيات للجمارك الجزائرية، أن قيمة الصادرات ارتفعت بـ 64ر5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة لتصبح في حدود 37 مليار دولار بعد أن كانت 592ر31 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة الماضية.إلى ذلك تراجعت الواردات بشكل طفيف لتستقر في حدود 371ر41 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار وخلال السنة الماضية.// انتهى //18:04ت م0205