الرياض 18 ربيع الآخر 1440 الموافق 25 ديسمبر 2018 واسحصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بإدارة الملكية الفكرية بعمادة البحث العلمي على جائزة أفضل فكرة على مستوى الأفراد لحل المخاطر والتحديات في الأعمال الميدانية وذلك من خلال تطبيق يحمل اسم (أمن الكفاءات) والتي صممته كل من الأستاذة الهنوف صالح القباع من إدارة الملكية الفكرية، والطالبة روابي صالح القباع من كلية الخدمة الاجتماعية، والذي يهدف إلى تعزيز تطبيق معايير الأمن والسلامة في المدن الصناعية لتقليل تعرض الفنيين لمخاطر الحريق أو الوفيات.جاء ذلك ضمن أول هاكاثون وطني للطاقة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والذي نظمته الشركة السعودية للكهرباء بدعم من بنك التنمية الاجتماعية خلال الفترة من٣ إلى ٦ديسمبر ٢٠١٨م بمشاركة ثلاث شركات كبرى و خمس شركات ناشئة وصغيرة وخمس وأربعون فرداً، حيث تم اختيار المشاركين بعناية من بين ثلاث مائة متقدم ومتقدمة.ويهدف الهاكاثون الوطني للطاقة إلى استثمار الموهبة لدى الشباب وبلورة أفكارهم وتقديم الحلول الابتكارية لتحديات الطاقة في المملكة، حيث قضى المبتكرين والمخترعين أسبوع عمل مكثف على النماذج والأفكار لمشاريعهم بتوجيه من المرشدين في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، وقدموها أمام لجنة التحكيم المكونة من عدد من الخبراء في مجال التقنية والهندسة.وهنأت عميدة البحث العلمي الدكتورة منال بنت عبدالعزيز الشدي مديرة إدارة الملكية الفكرية الدكتورة مها بنت عبدالله الحربي على هذا الإنجاز الذي تحقق، ووجهت شكرها إلى المشرفة على هذا الابتكار مستشار إدارة الملكية الفكرية الدكتورة عفاف بنت عبدالله الجبير والمشاركات الفائزات على جهودهم خلال الهاكاثون الوطني للطاقة مثمنة تمثيلهم الجيد للجامعة وللعمادة وارتباط هذا الفوز بتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية من خلال الحضور القيِّم محليًا ودولياً.//انتهى//18:06ت م0206