تونس 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسبلغ عجز الميزان التجاري التونسي خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي 3ر17 مليار دينار مقابل 4ر14 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي مسجلًا بذلك ارتفاع بنسبة 9ر2 في المئة.وأفاد تقرير للبنك المركزي التونسي اليوم أن تفاقم العجز يعكس الارتفاع الملحوظ في قيمة الواردات بنسبة 9ر19 في المئة خلال المدة المذكورة مقابل 3ر17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، مقابل زيادة في عائدات الصادرات بنسبة 9ر3 في المئة وتعود أساسًا إلى الصادرات الفلاحية.// انتهى //18:06ت م0207